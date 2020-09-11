الفجيرة يبحث عن مهاجم

فيصل النقبي (الفجيرة)

خرج الفجيرة بمكاسب عدة من «ودية» خورفكان، والتي انتهت لمصلحة «الذئاب» 3-1، مساء أمس الأول، منها الاطمئنان على أداء الأجانب الذين قدموا مباراة جيدة على مدار الشوطين، ووقوف المدرب الصربي جوران على مستوى عدد من الشباب، خاصة المهاجم علي عيد الذي سجل هدفاً وقدم مباراة جيدة.

وتأتي التجربة مفيدة للفجيرة الذي يستعد للدوري بعدد من الصاعدين، حيث وضعت الإدارة خطة تجهيز فريق شاب قادر على تحقيق حلم البقاء بـ «المحترفين».

وأكد ناصر اليماحي رئيس مجلس الإدارة، أنهم لن يتسرعوا في حسم مصير الأجنبي الرابع من خلال عدد من السير الذاتية لبعض اللاعبين في مركز المهاجم الذي يحتاجه الفريق، وذلك بالتعاون مع الجهاز الفني.

من جانب آخر، قال يوسف عبدالله مدير فريق الفجيرة إن مرحلة الإعداد مستمرة، ويخوض «الذئاب» 3 تجارب لتجهيز اللاعبين، كما أن الأجانب الثلاثة قدموا مستويات جيدة، ونعول عليهم كثيراً في المرحلة المقبلة، ونستعد لاستقبال الأجنبي الرابع الذي يمثل الإضافة.

وأضاف أن فترة التوقف مهمة للفريق، من أجل الوقوف على الأخطاء وترتيب الأمور كافة.