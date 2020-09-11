«البويضا» تحلّق بناموس الثنايا المحليات

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت صباح أمس، منافسات الأسبوع الثاني من السباقات التمهيدية لموسم سباقات الهجن 2020-2021، التي تقام بتنظيم اتحاد سباقات الهجن، بمشاركة كبيرة من الملاك.. وخصصت منافسات اليوم الأول لسن الكبار لفئة الثنايا على مدار 16 شوطاً لمسافة 5 كلم.

وفي ميدان الوثبة حلقت «البويضا» لبطي غانم المنصوري بناموس الشوط الأول للأبكار المحليات، مسجلة توقيتاً قدره 7:52، فيما طارت «بويضا» لخليفة عبدالله الظاهري بلقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات بتوقيت قدره 7:53.

واستطاع «مسنون» لسهيل ذويب العامري حصد المركز الأول في الشوط الثالث بزمن قدره 8:03، بينما تصدر «السليماني» لسليم علي الغيلاني الشوط الرابع بـ 7:57، وانتزعت «الظبي» لمكتوم بن علي السبوسي لقب الشوط الخامس بتوقيت قدره 8:04.

وجاء أفضل توقيت زمني في منافسات الثنايا عن طريق «الذيب» لغالب سلطان المنصوري في الشوط الرابع عشر الذي خصص للإنتاج للجعدان المهجنات على أرضية الميدان الغربي بالوثبة مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5:52 دقيقة.

وفي ميدان الجبيب، سيطرت «وصفة» لحمد ضبيب الشامسي على منافسات الشوط الأول بـ 8:19، بينما فازت «مريعة» لمبارك علي بن سرداح العامري بناموس الشوط الثاني بزمن قدره 8:30.

وانتزعت «حربة» لسالم الضحاك المنصوري ناموس الشوط الأول في ميدان غياثي بتوقيت قدره 8:06، مسجلة أفضل توقيت في الميدان، وتوجت «مرضية» لمبارك سالمين المنصوري بناموس الشوط الثاني بتوقيت قدره 8:07.

وفي ميدان سيح صبرة استطاعت «منحاف» أن تهدي مالكها راشد خميس الحساني ناموس الشوط الأول، بينما فازت «مياسة» لحمد طويلب المنصوري بالمركز الأول في ثاني الأشواط، وتختتم منافسات الأسبوع الثاني اليوم بمنافسات الحول والزمول في ميادين الدولة كافة.