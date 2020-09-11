52 جواداً في مزاد الخيول بدبي اليوم

محمد حسن (دبي)

تستضيف ساحة التسريج بمضمار ميدان في السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساء اليوم مزاد خيول سباقات دبي الذي تنظمه هيئة الإمارات لسباقات الخيل وترعاه عزيزي للتطوير العقاري بمشاركة 52 خيلاً.

ويتضمن المزاد الذي يأتي مع اقتراب انطلاق موسم السباقات 2020/‏‏‏‏2021، نُخبة من أجود سلالات الخيل، يتصدرها ابن الفحل «إنتيلو»، الجواد «نورديك لايت»، الذي يحمل أعلى تصنيف في المزاد، والفائز بثلاثة سباقات خلال مُشاركاته السبعة، و«نورديك لايت»، البالغ تصنيفه 105 وحقق فوزاً رائعاً خلال كرنفال دبي العالمي 2019. ويضم المزاد أيضاً المهران «ليسيوس تيبيريوس» و«فيرست كونتاك»، حاملا ثاني أعلى تصنيف في المزاد (102)، حيث احتل الأول، الذي ينحدر من نسل الفحل «كاميلوت»، أحد مراكز الصدارة خلال مُشاركاته في كرنفال كأس دبي العالمي الماضي، أما المهر «فيرست كونتاك» فحقق أربعة انتصارات خلال مُشاركاته الخمس عشرة، وحل ثانياً أو ثالثاً في ست مُناسبات. ويضم المزاد نحو 12 من أبناء الفحل الأسطوري «دبوي»، يتقدمهم المُهر «الفُرات ريفر» الذي كان يُشرف عليه المدرب سعيد بن سرور، ويبلغ تصنيفه 83 على الأرضيتين العُشبية والرملية، بينما يضم المزاد 7 من أبناء الفحل الراحل «شمردل». كما يضم المزاد أيضاً 12 خيلاً مؤهلة للمُشاركة في كرنفال كأس دبي العالمي بتصنيفاتها البالغة 90 فما فوق، منها المُهر «سيمبولايزيشون» البالغ تصنيفه 100 والمُهر «أوايسيس شارم» الفائز في كرنفال كأس دبي العالمي 2019، ويبلغ تصنيفه أيضاً 100.