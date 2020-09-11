«أبوظبي الرياضي» يدعم كأس آسيا للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج أنظمة بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات 2020 والتي كان مقرراً إقامتها في كوريا الجنوبية نوفمبر المقبل، وتقرر أن تقام البطولة عن بُعد بنظام الأون لاين حسب النظام السويسري، ثم يصعد أفضل ثماني نتائج إلى دور الثمانية وفق معايير أدوار البلاي أوف، وتقام البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتم تشكيل اللجنة العليا المنظمة برئاسة هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ومهرداد بهلوان زاده مديرا للمشروع، والحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيساً للجنة الحكام وكاستو ابوندو مشرفاً فنياً، وسامي السفاريني مراقباً عاماً وبهارات سنج رئيساً للجنة الاستئناف.

ويحق لكل دولة آسيوية المشاركة بفريق للرجال وفريق للسيدات، ويتكون كل فريق من 4 لاعبين أساسيين، بالإضافة إلى لاعب احتياطي، وتبدأ المنافسات بين فرق بطولتي الرجال والسيدات طبقاً للنظام السويسري من 9 جولات، حيث يحصل كل لاعب على زمن تفكير 15 دقيقة للمباراة، مع إضافة 5 ثوان لكل نقلة طبقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج السريع.