شرطة دبي تكرّم فرق الدراجات

دبي (وام)

كرمت شرطة دبي عدداً من أفراد فريق الدراجات الهوائية المعنيين في القناة المائية وند الشبا، وذلك لعملهم الدؤوب في تنفيذ مبادرة «ملتزمون بإجراءات السلامة» التي انطلقت مؤخراً، بهدف مساعدة الجمهور من مستخدمي الدراجات الهوائية، وتقديم النصح والإرشاد والتوجيهات الخاصة بإجراءات السلامة.

وأكد العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بحضور عدد من مسؤولي شرطة دبي أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع.

وبدورهم، عبّر المكرمون عن جزيل شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين جاهزيتهم للعمل، وبذل المزيد من الجهد والعطاء الذي يعكس صورة مشرفة عن شرطة دبي.