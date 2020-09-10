أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو في ميامي 27 سبتمبر

أبوظبي (وام)

شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً من اللاعبين المصنفين الأوائل عالمياً في الحزام الأسود، للمشاركة في جولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي ستقام في مركز المعارض بمطار ميامي بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية 27 سبتمبر الجاري، حيث أكد كل من جوناس أندريد وكاليل سانتوس ولوكاس بينهيرو مشاركتهم في وزن 55 كجم، وهياجو جورج وبيبيتو أوليفييرا ودييجو باتيستا في وزن 62 كجم، وكيم تيرا وتياجو ماسيدو وكيندي ميشيل في وزن 69 كجم.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة أن كلاً من مارسيو أندرو وميشيل ليرا وجوناس ألفيس سوف يشاركون في وزن 77 كجم، وأن كلاً من رونالد جونيور ونيزار لويناب وجاثيري باربوسا أعلنوا مشاركتهم في وزن 85 كجم. أما في وزن 94 كجم، فإن أبرز الأسماء التي ستشارك هي ايرون جونسون، وناثان مانديلسون.. وفي الوزن الثقيل تحت 120 كجم، سوف يتقدم الحاضرين في المنافسات كل من ماكس جيمينس، وديفونيت جونسون.

وبالنسبة لأبرز السيدات المشاركات في الحدث بفئتيه الحزام البني والأسود، فقد أكدت كل من جيسا خان، وسارة تاكوشي مشاركتهما في وزن 49 كجم، وأبيانا كاراوني، وثاميريس أكوينو في وزن 55 كجم، واليزابيث إيكسل، واليكسا يانيس، و وودز هيثر في وزن 62 كجم، وماريا ماليجاسياك، وإيميلي سيلفا في وزن 70 كجم، وبطلة العالم «ملكة البساط» العام الماضي جابريلي باسينها في وزن 94 كجم، ومعها كل من كيلي فيليكانو، وتاليلا ريزيندي في نفس الوزن.

ويؤكد طارق البحري، مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو، أن كل الأمور تسير على قدم وساق لتدشين منافسات الموسم السادس من البطولة، اعتباراً من جولة ميامي، وأن الإقبال على التسجيل من المصنفين الأوائل عالمياً يعطي مؤشراً قوياً بأن المنافسات ستكون حافلة بالإثارة، ولا سيما بعد التعديل الجديد على الفئات المشاركة، حيث تم استبعاد فئة الحزام الأزرق، والإبقاء على فئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود فقط، باعتبارها الفئات الأعلى والأكثر خبرة وكفاءة في رياضة الجو جيتسو، وذلك في ضوء التطور الدائم من موسم لآخر، الذي نجريه على نظام البطولة والتحول التدريجي لرفع مستوى المنافسة، بالاعتماد على الكيف أكثر من الكم.

وقال البحري: بالنسبة لجوائز البطولة التي ستمنح للاعبين أصحاب المراكز الأولى في كل الفئات، ستبقى كما هي مثل العام الماضي 225 ألف دولار لكل جولة من الجولات، وسيتم إغلاق باب التسجيل غداً في تمام الثانية عشرة ليلا بتوقيت الإمارات، وستقام المنافسات مع مراعاة كافة إجراءات الصحة والسلامة للمشاركين، وسيتم إجراء الفحوص الطبية للجميع، ولن يسمح للجمهور بالحضور داخل الصالة، كما أنه يجري التنسيق مع المنظم المحلي في الولايات المتحدة الأميركية، لتطبيق بروتوكول طبي مشترك يحمل مزيجاً من الإجراءات الاحترازية المعتمدة في الاتحاد الدولي للجو جيتسو، والإجراءات المتبعة داخل الولايات المتحدة الأميركية لضمان سلامة الجميع.

وأوضح: بالنسبة للجدول الزمني للبطولة، سيبدأ بإجراءات الوزن الرسمية التي ستقام على مرحلتين، الأولى من الرابعة إلى السادسة مساء بتوقيت فلوريدا، يوم 26 سبتمبر الجاري، بصالة مركز المعارض بمطار ميامي، والثانية من الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف، صباح يوم 27 في نفس المكان، فيما ستقام المنافسات اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت فلوريدا، يوم الأحد الموافق 27 الجاري، على أن تكون البداية مع المتنافسين في الحزام البنفسجي، ثم الحزامين البني والأسود للرجال، ثم الأساتذة والسيدات.

أضاف: البطولة تحظى باهتمام عالمي كبير، كونها تضم نخبة لاعبي ولاعبات العالم، وتحظى بمتابعة عبد المنعم الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، وتعد الأولى بعد ما يقرب من 200 يوم توقفت فيها البطولات الدولية.