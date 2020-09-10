سيرينا.. النجاح في «قمة الأمهات»!

نيويورك (أ ف ب)

تأهلت الأميركية سيرينا وليامز المصنفة ثالثة إلى نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة الكبرى للتنس، للمرة الثالثة عشرة في تاريخها، بفوزها على البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا بمجموعتين، مقابل واحدة 4-6 و6-3 و6-2، في مواجهة بين لاعبتين عادتا إلى الملاعب، بعد بدء حياتهما العائلية ووضع مولودهما.

وكانت سيرينا وضعت طفلتها أولمبيا قبل نحو ثلاث سنوات، فيما أنجبت بيرونكوفا طفلاً هو ألكسندر.

وطبقاً لسجلات الرابطة العالمية لمحترفات التنس، هذه هي المرة الثانية التي تلتقي فيها اثنتان من الأمهات، في مباراة بإحدى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، حيث سبق لسيرينا أن التقت يفجينيا رودينا في الدور الرابع لبطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون» عام 2018.

ولكن مباراة أمس، هي الأولى بين اثنتين من الأمهات في دور الثمانية لإحدى هذه البطولات الأربعة الكبرى.

وتسعى الأسطورة الأميركية إلى تحقيق رقم قياسي، بالفوز باللقب الرابع والعشرين، ضمن البطولات الكبرى، والسابع في البطولة الأميركية.

ولم تخسر سيرينا المصنفة أولى أي مباراة قبل الدور نصف النهائي لـ«فلاشينغ ميدوز» منذ 2007، وتوجت باللقب في الأعوام 1999 و2002 و2008 و2012 و2013 و2014، وخسرت في النهائي ثلاث مرات، بينها آخر نسختين.