«الريال».. التخلص من بيل بـ «نصف راتب»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدت إدارة ريال مدريد استعدادها لدفع نصف راتب النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، خلال العامين المتبقيين من عقده «2021 و2022»، بهدف إغراء الأندية الكبرى، وبوجه خاص الإنجليزية، بالسعي للحصول على خدماته، بعد أن تخلت معظم الأندية عن فكرة شرائه بسبب راتبه الضخم «5. 14 مليون يورو، بخلاف المكافآت الأخرى».

وذكرت صحيفة ديلي تلجراف الإنجليزية، أن إدارة «الملكي» أبدت مرونة كبيرة، باستعدادها لتحمل نصف راتب بيل الملقب بـ «قطار كارديف السريع»، وهو الذي يمثل العقبة الكبرى في طريق رحيله عن ريال مدريد.

وكان بيل خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، خلال الموسم المنقضي، حيث لم يلعب سوى 1100 دقيقة فقط!

ولم يتوقف بيل «31 عاماً»، طوال الموسم المنتهي، عن اتهام إدارة الريال، بأنها المسؤولة عن عرقلة رحيله في الصيف الماضي، لكونها رفضت في آخر لحظة عرضاً صينياً مغرياً، من دون إبداء أسباب منطقية.

يذكر أن بيل أبدى اهتمامه بالعودة للعب في الدوري الإنجليزي، ولكن راتبه الكبير يمنع الأندية الإنجليزية من الاقتراب منه، ما دفع الصحيفة إلى ختام تقريرها بالقول إن الفرصة أصبحت متاحة الآن أمام بيل، بعد موافقة النادي الملكي على تحمل نصف راتبه طوال العامين المتبقيين من عقده، ولا يتبقى سوى انتظار ما تكشف عنه الأيام القادمة من عروض إنجليزية لـ «قطار كارديف السريع».