«الزعيم» يجهز أوراق دوري الأبطال في «بروفة قوية»

مراد المصري (دبي)

تفوق النصر على العين 2-1، في المباراة الودية، مساء أمس، وهي التجربة الأخيرة التي يخوضها «الزعيم»، استعداداً لاستكمال مشواره في دوري أبطال آسيا بداية من 15 سبتمبر الجاري، حيث من المقرر أن تغادر البعثة على متن طائرة خاصة اليوم إلى الدوحة مقر إقامة المنافسات لاستكمال دور المجموعات بنظام التجمع.

وسجل هدفي «العميد» ريان مينديز، فيما أحرز لابا هدف العين الذي فضل السرية بالنسبة للتشكيلة والتغييرات، من أجل عدم الكشف عن أوراقه قبل البطولة القارية، وخرج «البنفسج» بمكاسب فنية من التجربة القوية رغم الخسارة، مع قيام المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل بتجربة أكثر من خطة بخيارات مختلفة، من أجل الوقوف على الأسماء التي تضمها التشكيلة الأساسية خلال المباريات المقبلة، وإن أصبحت أكثر وضوحاً بنسبة كبيرة، بعد المباريات الودية التي خاضها الفريق مؤخراً.

ووقع اختيار العين على 30 لاعباً للقائمة التي تم تسليمها للاتحاد الآسيوي، فيما تغيب بعض العناصر عن لقاءات دور المجموعات، لأسباب متنوعة منها الإصابة، إلا أن العناصر الأساسية ستكون حاضرة في المباريات الأربع المقبلة.