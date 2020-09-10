الشارقة يكسب حتا بهدف إيجور

علي معالي (الشارقة)

فاز الشارقة على حتا بهدف ودياً مساء أمس، قبل السفر اليوم، للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وحمل الهدف توقيع البرازيلي إيجور كورونادو من تسديدة رائعة.

أنهى «الملك» الشوط الأول متقدماً بهدف إيجور في الدقيقة 19، والذي جاء من كرة ثابتة على مشارف منطقة الجزاء، وبدأ الشارقة المباراة بتشكيل يضم عادل الحوسني، وعبدالله غانم، وشاهين عبدالرحمن، وسالم سلطان، وعلي الظنحاني، وشوكوروف، وخالد الظنحاني، وماجد سرور وإيجور وكايو وويلتون.

وفي الشوط الثاني دفع المدرب عبدالعزيز العنبري بعدد من البدلاء للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية، وجاءت التجربة إيجابية.