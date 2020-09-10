اتحاد الكرة يطلب من لجان «الآسيوي» إنصاف الوحدة

دبي (وام)

أصدر اتحاد كرة القدم بياناً، أمس، أكد فيه أنه تلقى خطاباً من الاتحاد الآسيوي، يُفيد بإحالة طلب نادي الوحدة، بشأن تأجيل مبارياته في دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال آسيا 2020، التي ستنطلق ابتداءً من الرابع عشر من سبتمبر الجاري بنظام التجمع، إلى لجانه المختصة، بحسب اللوائح المعمول بها. وتابع: «يؤكد اتحاد كرة القدم حرصه على متابعة ملف نادي الوحدة وضمان حقوقه، خاصة أن تعذر السفر وعدم خوض المباريات في الوقت الحالي، جاء لأسباب قاهرة، كما أن إدارة النادي حريصة على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية».

ودعا اتحاد كرة القدم اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي إلى إنصاف نادي الوحدة الذي تصرف بمسؤولية ومهنية عاليتين، من أجل سلامة الجميع.