السعودية تطلق حملة لتنظيم «آسيا 2027»

الرياض (د ب أ)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إطلاق حملته لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، تحت شعار «معاً لمستقبل آسيا»، ويجمع شعار الحملة بين ثلاثة عناصر، هي الصقر الذهبي وكرة القدم والأجنحة، وهو يرمز للطائر الوطني السعودي، والتزام السعودية باستضافة البطولة بأسلوب جديد، وتعزيز الشراكات مع مختلف الاتحادات الآسيوية.

وقال ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد: في الوقت الذي تشهد فيه السعودية إطلاق الخطط التطويرية، التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، نرغب في تكريس شغفنا الكبير برياضة كرة القدم ودفعه قدماً، ليكون حافزاً لاستمرار النهوض بهذه الرياضة في شتى أرجاء آسيا.