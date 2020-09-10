«الفرسان» يخسر ليوناردو في «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)

خرج البرازيلي ليوناردو دا سيلفا من حسابات شباب الأهلي، في باقي مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا، بعد أن تجددت الإصابة في «القدم»، وحاجة اللاعب إلى التدخل الجراحي، وبالتالي ربما غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

ولم يرافق اللاعب بعثة الفريق في رحلتها إلى الدوحة، بانتظار تحديد مصيره لاحقاً، حيث كان فريق «الفرسان» يعول على جهوده لدعم زملائه في المباريات القوية، أملاً في تصحيح المسار في المجموعة الثانية، وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ليوناردو دا سيلفا (الاتحاد)

وشهدت قائمة الأجانب المشاركة في الرحلة الآسيوية، تواجد الوافد الجديد إدواردو، والإسباني بيدرو كوندي، والأوزبكي عزيز جانييف، إلى جانب البرازيلي الشاب لياندور. ويذكر أن بعثة شباب الأهلي وصلت عصر أمس إلى مقر إقامتها في الدوحة، بعد رحلة على متن طائرة خاصة، حيث سيتم تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد الآسيوي، على أن يستأنف الفريق تدريباته المكثفة اليوم، استعداداً لمباراته الأولى أمام شاهر خودرو الإيراني، يوم الاثنين المقبل. واختتم «الفرسان» برنامج تحضيراته الداخلي أمس الأول، بالفوز على اتحاد كلباء 2-1 ودياً، وشهدت المباراة وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيعول عليها المدرب جيرارد زارجوسا في المباريات الآسيوية، بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية اللاعبين الذين يعتبرون أسلحة مهمة للاعتماد عليها، بوصفها أوراقاً رابحةً، مثل المهاجم أحمد العطاس الذي تألق في المواجهة الودية، وقدم مستوى يؤهله لدعم الفريق في المواجهات الرسمية المقبلة.