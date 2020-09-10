نهائي «أبطال آسيا» 19 ديسمبر

دبي (الاتحاد)

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، على إقامة نهائي دوري أبطال آسيا، في منطقة غرب آسيا، حيث تجرى المباراة 19 ديسمبر، من جولة واحدة بدلاً من الذهاب والإياب، جاء ذلك في اجتماع، أمس، عبر تقنية الفيديو برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، فيما ألغيت بطولة كأس الاتحاد هذا العام، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقرر المكتب التنفيذي إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2020، على أن تستضيف الإمارات النسخة المقبلة عام 2021، إضافة إلى نقل بطولة آسيا لكرة الصالات لتقام في الكويت، حيث تم تعديل موعد البطولة لتقام من 2 إلى 13 ديسمبر. وأكد المكتب التنفيذي أنه يأخذ بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا، وأولوية صحة اللاعبين الشباب وتحديات السفر والصحة، وقرر تأجيل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً في أوزبكستان، لتقام بداية عام 2021.

وقرر المكتب التنفيذي إلغاء كأس التضامن الآسيوي 2020 بسبب الظروف القهرية، حيث تقام البطولة الآن عام 2024، واعتمد إقامة الاجتماع الثلاثين للجمعية العمومية يوم 9 ديسمبر 2020 المقبل «عن بُعد».

وصادق المكتب التنفيذي على التقرير المالي لعام 2019، وتقرير المدقق المستقل، وكذلك الميزانية المعدلة لعام 2020، وتم أيضاً المصادقة على تشكيلة مجموعة العمل الخاصة بنظام ترخيص الأندية، ومجموعة عمل الأمن والسلامة للفترة المتبقية من دورة 2019-2023.