الاستقرار شعار «المقيمين» في «الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

رفعت أندية دوري الخليج العربي، شعار «الاستقرار» في صفقات التعاقد مع اللاعبين المقيمين، ضمن التحضيرات للموسم الجديد 2020- 2021، بعدما اقتصرت الصفقات الجديدة في «الميركاتو الصيفي» الذي انطلق في 15 يوليو الماضي، ويستمر حتى الساعة الخامسة مساء 6 أكتوبر المقبل، على 5 صفقات جديدة على مستوى الفريقين، الأول وتحت 21 عاماً.

وبدا من اللافت أن الصفقات الجديدة للاعبين، في فئة المقيمين، جاءت في أغلبها على سبيل التعاقدات الداخلية، من أندية دوري الدرجة الأولى، بعدما ضم اتحاد كلباء المدافع الإيطالي جابريل سانتيني، قادماً من مسافي، والمهاجم النيجيري جويل أيرنيست، قادماً من الرمس، فيما ضم الفجيرة المدافع العراقي محمد مصطفى المنتقل من دبا الحصن.

واقتصرت الصفقات الجديدة للقادمين من خارج الإمارات، على الثنائي البرازيلي أريك جورجينيس مدافع العين، والأرجنتيني برايان أراميس لاعب حتا، في الوقت الذي شهدت فيه قوائم الأندية وجود 35 لاعباً من المستمرين من الموسم الماضي على الأقل، وتوزع اللاعبون في فئة المقيمين على مستوى أندية دوري الخليج العربي، ما بين 21 لاعباً مقيدين في الفريق الأول، مقابل 18 لاعباً في فرق تحت 21 عاماً.

تدخل تجربة اللاعب المقيم في المسابقات المحلية ودوري الخليج العربي 2020- 2021، موسمها الثالث على التوالي، ضمن الفئات التي تشمل «أبناء المواطنات وحملة الجوازات، المواليد، بجانب المقيمين»، وتنص اللوائح على أن تضمن قوائم الأندية 6 لاعبين كحد أقصى، من فئتي مواليد الدولة والمقيمين، بواقع 3 لاعبين لكل فئة.

وتحظر اللوائح على الأندية قيد اللاعبين «الجدد» في «فئة المقيم»، لمن هم أكبر من 20 عاماً، ما لم يكونوا مقيدين أصلاً في كشوفات الاتحاد في الموسم الماضي، وأن تكون لديه إقامة سارية المفعول، إضافة إلى استمرار بقية الشروط، والتي تشمل «أن لا يكون اللاعب المسجل في فئة المقيمين أو المواليد قد مثل أي دولة أخرى، إضافة إلى عدم جواز تحويل هوية الأجانب المقيدين مسبقاً إلى فئة لاعب مقيم».

وخلافاً لنجومية الموسم الماضي الملغي، على صعيد اللاعب المقيم، والتي تصدر مشهدها البرازيلي جلوبير ليما مدافع النصر، يبرز في القوائم الحالية، اليمني عادل وجدان لاعب وسط شباب الأهلي الذي يستعد لخوض موسمه الخامس على التوالي مع «الفرسان»، والذي دشنه موسم 2013- 2014 ضمن فريق الأشبال، وصولاً إلى قائمة الفريق الأول في الموسم الحالي 2020- 2021، علماً أن اللاعب غاب عن المشاركة الرسمية على مدار ثلاثة مواسم، قبل العودة موسم 2018- 2019.

أريك جورجينيس

النادي: العين

المركز: مدافع

الجنسية: البرازيل

النادي السابق: إنترناسيونال «البرازيل»

جويل أيرنيست

النادي: اتحاد كلباء

المركز: مهاجم

الجنسية: نيجيريا

النادي السابق: الرمس «الإمارات»

برايان أراميس

النادي: حتا

المركز: مدافع

الجنسية: الأرجنتين

النادي السابق: بانفيلد «الأرجنتين»

محمد مصطفى

النادي: الفجيرة

المركز: مدافع

الجنسية: العراق

النادي السابق: دبا الحصن «الإمارات»

جابريل سانتيني

النادي: اتحاد كلباء

المركز: مدافع

الجنسية: إيطاليا

النادي السابق: مسافي «الإمارات»