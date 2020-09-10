دومبيا: أملك عروضاً والأولوية لأندية الإمارات

دبي (الاتحاد)

عاد المالي دومبيا إلى الإمارات، بعد اكتمال شفائه، واستعادة جاهزيته البدنية، ليدرس العروض التي تلقاها من أندية دوري الخليج العربي، والبحث عن خوض تجربة جديدة في دوري المحترفين، بعد أن سبق له اللعب في العين وعجمان.

وأوضح دومبيا أنه استفاد من فترة توقف النشاط خلال الفترة الماضية، وتعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها مع «البرتقالي»، وأصبح في أفضل حالاته، ويدرس حالياً بعض العروض المحلية، إلى جانب أخرى من فرنسا وآسيا، مشيراً إلى أن الأولوية لأندية الإمارات، خاصة بعد أن اختارت أسرته الإقامة في دبي.

وشدد دومبيا على أنه لا يستعجل في الاختيار، حرصاً على أن تكون المحطة المقبلة ناجحة، وتضمن له تقديم حقيقة مستواه وإمكاناته الفنية، وأنه أصبح لاعباً حراً، الأمر الذي يسهل مفاوضاته للانتقال بسرعة.

وبخصوص تقييم مشواره مع العين وعجمان، قال: أملك ذكريات جميلة في محطتي الأولى مع العين، خاصة في «مونديال 2018»، عندما قدمنا عروضاً قوية أمام أندية عالمية، وأنهينا المشاركة في المركز الثاني، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لكرة الإمارات، وبعدها عرضت علي إدارة النادي تمديد العقد لثلاثة مواسم، إلا أن تغيير المدرب، ومن بعده الجهاز الإداري، غير الكثير من الأمور بالفريق، خاصة أن القائمة كانت تضم 6 لاعبين أجانب، منهم أربعة في القائمة المحلية.

وفيما يتعلق بالانتقال إلى عجمان، قال: كانت محطة مهمة لمواصلة مسيرتي، إلا أن الإصابة أنهت التجربة بسرعة.

وبشأن تقييمه لمستوى دوري الخليج العربي، مقارنة بالدوريات التي لعب فيها، قال دومبيا: إن الكرة في الإمارات تتطور باستمرار، خاصة أن الأندية تبذل جهداً كبيراً من أجل الارتقاء بمستواها، وأن العديد من الأندية الكبرى تملك إمكانات جيدة، وهذا ما يدل على أن الدوري في تطور، ويساعد على تقديم مستويات فنية جيدة.