«ديمة» تتصدر الحول في «تمهيدي المرموم»

دبي (الاتحاد)

تألقت شعارات أبناء القبائل في تحديات الحول والزمول بميدان المرموم، أمس على مدار 16 شوطاً، لمسافة خمسة كيلومترات، وفازت «ديمة» لعبدالله معيوف محمد العامري بلقب الحول المحليات في الشوط الرئيسي، مسجلة توقيتاً قدره 7:54:0 دقائق، فيما كسبت «الظبي» لسرور أحمد سرور الظاهري تحدي الحول المهجنات في ثاني الأشواط بزمن 7:55:7 دقائق.

وكان التألق في الشوط الثالث للزمول المحليات من نصيب «الحذر» لحمد عوض زيتون المهيري، الذي حسم المعركة في توقيت بلغ 8:02:4 دقائق، فيما احتاج «مصيح» لزمن وقدره 7:59:9 دقائق، ليقطع رحلة الخمسة كيلومترات، ويهدي مالكه محمد سالمين مبارك العامري الناموس، وحققت «العنود» لسهيل محمد ذويب العامري التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، بحسمها لمعركة الشوط الخامس للحول المحليات، في توقيت وقدره 7:51:6 دقائق.