الشارقة يتوج بدرع اليد 3 أكتوبر

رضا سليم (دبي)

حدد اتحاد اليد الروزنامة المعدلة لانطلاق موسم الرجال، التي تبدأ يومي 2 و3 أكتوبر المقبل، بالجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضي، حيث سيلعب الشارقة مع الوصل 3 أكتوبر مباراة التتويج، بعدما حسم الملك الشرقاوي الموسم قبل النهاية بجولتين.

ويبدأ الدور الأول من كأس الإمارات للرجال أولى بطولات الموسم الجديد 2020-2021 يومي 9 و10 أكتوبر، وهي أول بطولة لمجلس إدارة الاتحاد الجديد، ويسدل الستار على كأس الإمارات 24 أكتوبر الجاري، وتعود المواجهات لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، الخاص بالموسم الماضي 2019-2020، يوم 27 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية 6 نوفمبر المقبل، وبعدها تنطلق بطولة الدوري للموسم الجديد، والذي سيشارك فيه 11 فريقاً لأول مرة يوم 10 نوفمبر، وتستمر الجولات حتى يوم 26 ديسمبر المقبل، ويتوقف الدوري خلال مباريات بطولة العالم للرجال، التي ستقام في مصر، وخلال التوقف تقام مباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي تنطلق يوم 5 يناير وتستمر حتى يوم 29 يناير، على أن يعود الدوري مجدداً، 5 فبراير المقبل، ويستمر حتى يوم 20 فبراير، قبل أن يتوقف لتجمع المنتخب، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت خلال الفترة من 7 إلى 17 مارس 2021، ثم يعود الدوري مجدداً 23 مارس، وينتهي 6 أبريل المقبل.

وتنطلق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال 9 أبريل، وتختتم يوم 23 من نفس الشهر، ليختتم الموسم المحلي، وبعدها يشارك الشارقة بطل الدوري في بطولة الأندية الآسيوية 23 للرجال في النصف الثاني من شهر مايو 2021 بمدينة جدة، والمؤهلة لبطولة السوبر جلوب بالسعودية بنهاية عام 2021.