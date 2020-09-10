«دبي البحري» يطلق سباق ريجاتا بـ «الهواتف الذكية»

دبي (الاتحاد)

أطلق ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬سباقاً ‬افتراضياً ‬يحاكي ‬منافسات ‬القوارب ‬الشراعية ‬الحديثة ‬التي ‬تبحر ‬حول ‬العالم ‬باسم «‬تحدي ‬دبي ‬فيرشيوال ‬ريجاتا ‬إن ‬شور»، ويهدف‎ ‬المشروع ‬أيضاً ‬إلى ‬الترويج ‬إلى ‬معالم ‬دبي، ‬حيث ‬يتيح ‬السباق ‬لجميع ‬المشاركين ‬خوض ‬تجربة ‬إبحار ‬متميزة، وأكد‎ ‬محمد ‬عبدالله ‬حارب، ‬المدير ‬التنفيذي ‬لنادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬أن ‬توجيهات ‬واهتمام ‬سمو ‬الشيخ ‬منصور ‬بن ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬رئيس ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي، ‬بنشر ‬مفهوم ‬الرياضات ‬البحرية ‬والترويج ‬إلى ‬إمارة ‬دبي ‬في ‬إطار ‬الخطط ‬والمبادرات ‬التي ‬يتبناها ‬مجلس ‬دبي ‬الرياضي، ‬ودعم ‬وتشجيع ‬مجلس ‬إدارة ‬النادي، ‬كان ‬لها ‬الدور ‬في ‬تأسيس ‬وإطلاق ‬أول ‬سباق ‬افتراضي ‬للشراعية ‬الحديثة ‬على ‬الشبكة ‬العنكبوتية ‬والتطبيقات ‬الحديثة ‬يحمل ‬اسم (‬دبي).

وأكد‎ ‬محمد ‬عبدالله ‬حارب ‬أن ‬الهدف ‬من ‬وراء ‬إطلاق ‬المبادرة ‬توفير ‬فرص ‬لمختلف ‬شرائح ‬المجتمع ‬للارتباط ‬أكثر ‬بالرياضات ‬البحرية، ‬وأيضاً ‬مواكبة ‬للظروف ‬التي ‬فرضها ‬الواقع ‬الحديث، ‬والتحديات ‬التي ‬أفرزتها ‬جائحة ‬كوفيد- ‬19 ‬على ‬جميع ‬القطاعات ‬الحيوية ‬بالعالم، ‬ومن ‬ضمنها ‬قطاع ‬الرياضة، ‬وتوفير ‬فرص ‬أفضل ‬لمحبي ‬الرياضات ‬البحرية ‬من ‬أجل ‬ممارسة ‬هوايتهم ‬المختلفة، ‬حيث ‬تدعم ‬هذه ‬المبادرة ‬جهود ‬نشر ‬وتعزيز ‬ممارسة ‬الرياضة، ‬لتكون ‬نمط ‬الحياة ‬اليومية ‬للمجتمع، ‬وتعزيز ‬ثقافة ‬الرياضات ‬المستقبلية ‬والتكنولوجية.

من‎ ‬جانبه، ‬قال ‬هزيم ‬محمد ‬القمزي، ‬مدير ‬إدارة ‬السباقات ‬مشرف ‬المشروع، ‬إن ‬جولة ‬تحدي ‬دبي ‬متوفرة ‬حالياً ‬في ‬تطبيق (‬فيرشيوال ‬ريجاتا ‬إن ‬شور)، ‬وعلى ‬كل ‬الراغبين ‬في ‬الدخول ‬والاستمتاع ‬بالجولة ‬عبر ‬تطبيقات ‬الهواتف ‬الذكية، ‬أو ‬الأجهزة ‬اللوحية، ‬وحتى ‬المتواجدين ‬على ‬شبكة ‬الإنترنت، ‬البحث ‬في (‬جوغل ‬بلاي) ‬إن ‬كنت ‬ممن ‬يحملون ‬أجهزة ‬أندرويد ‬أو آبل ‬ستور ‬لهواتف آبل ‬الذكية ‬عن ‬التطبيق، ‬وبعد ‬التنزيل ‬ستظهر ‬كل ‬الجولات ‬الافتراضية، ‬ومن ‬ضمنها ‬سباق ‬دبي، أحدث ‬الجولات.