دبي (الاتحاد)
أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباقاً افتراضياً يحاكي منافسات القوارب الشراعية الحديثة التي تبحر حول العالم باسم «تحدي دبي فيرشيوال ريجاتا إن شور»، ويهدف المشروع أيضاً إلى الترويج إلى معالم دبي، حيث يتيح السباق لجميع المشاركين خوض تجربة إبحار متميزة، وأكد محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن توجيهات واهتمام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بنشر مفهوم الرياضات البحرية والترويج إلى إمارة دبي في إطار الخطط والمبادرات التي يتبناها مجلس دبي الرياضي، ودعم وتشجيع مجلس إدارة النادي، كان لها الدور في تأسيس وإطلاق أول سباق افتراضي للشراعية الحديثة على الشبكة العنكبوتية والتطبيقات الحديثة يحمل اسم (دبي).
وأكد محمد عبدالله حارب أن الهدف من وراء إطلاق المبادرة توفير فرص لمختلف شرائح المجتمع للارتباط أكثر بالرياضات البحرية، وأيضاً مواكبة للظروف التي فرضها الواقع الحديث، والتحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد- 19 على جميع القطاعات الحيوية بالعالم، ومن ضمنها قطاع الرياضة، وتوفير فرص أفضل لمحبي الرياضات البحرية من أجل ممارسة هوايتهم المختلفة، حيث تدعم هذه المبادرة جهود نشر وتعزيز ممارسة الرياضة، لتكون نمط الحياة اليومية للمجتمع، وتعزيز ثقافة الرياضات المستقبلية والتكنولوجية.
من جانبه، قال هزيم محمد القمزي، مدير إدارة السباقات مشرف المشروع، إن جولة تحدي دبي متوفرة حالياً في تطبيق (فيرشيوال ريجاتا إن شور)، وعلى كل الراغبين في الدخول والاستمتاع بالجولة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، أو الأجهزة اللوحية، وحتى المتواجدين على شبكة الإنترنت، البحث في (جوغل بلاي) إن كنت ممن يحملون أجهزة أندرويد أو آبل ستور لهواتف آبل الذكية عن التطبيق، وبعد التنزيل ستظهر كل الجولات الافتراضية، ومن ضمنها سباق دبي، أحدث الجولات.