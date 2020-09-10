«نلتزم لننتصر» للشطرنج تنطلق اليوم

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

ينظم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع نادي دبي للشطرنج والثقافة، بطولة نلتزم لننتصر للشطرنج المفتوحة عن بعد، التي تنطلق مساء اليوم، بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة، وتم فتح باب المشاركة فيها للمواطنين والمقيمين، وتقام البطولة على النظام السويسري من 11 جولة وبزمن قدره 3 دقائق، مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة.

وقال يوسف أحمد باصليب، الأمين العام لنادي أبوظبي للشطرنج: البطولة تأتي في إطار الحرص على استمرار النشاط الشطرنجي، ومنح اللاعبين فرصة المشاركة، وقد اكتملت كافة الترتيبات لانطلاق الحدث الذي سيكون باب التسجيل للمشاركة فيه مفتوحاً حتى صباح اليوم، وبتنسيق مع إخوتنا في نادي دبي، حيث تعد هذه المرة الأولى التي ننظم فيها بطولة مشتركة خلال فترة جائحة كورونا.

أضاف: فخورون بالعمل الذي أنجزناه خلال الـ7 أشهر السابقة، والبطولات التي نظمها النادي أو شارك في تنظيمها، لتصل إلى 93 بطولة متنوعة ما بين محلية ودولية، ومنحت زخماً كبيراً للشطرنج، في ظل غياب اتحاد اللعبة الذي نظم بطولتين فقط في الفترة نفسها، وهذا قصور واضح من الاتحاد.

وأكد الأمين العام لنادي أبوظبي، أن «أبوظبي للشطرنج» سيحافظ على تميزه في هذا الجانب، بالمزيد من البطولات، سواء على مستوى الفردي أو الفرق، خاصة بعدما اكتسب خبرات كبيرة في تنظيم البطولات عن بعد، وتطبيق أعلى معايير الالتزام بجدية كبيرة.