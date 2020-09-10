«ترايثلون خورفكان» 2 أكتوبر

الشارقة (الاتحاد)

ناقش مجلس الشارقة الرياضي تنظيم «سباق الترايثلون خورفكان» 2 أكتوبر المقبل، خلال الاجتماع التنسيقي في مقر المجلس الرئيس بمنطقة الغبيبة، برئاسة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وبحضور عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي والأمين العام لجمعية الترايثلون، وأحمد الحاج جبر نائب رئيس الجمعية، وتم الاتفاق على كافة الخطوات المتعلقة بالسباق.

وثمن هلال جهود جمعية الترايثلون، ورحب بالتعاون التام في نشر رياضة الترايثلون، وإدراج ونشر هذه اللعبة في الإمارة وأنديتها، بما يخدم التطلعات المشتركة وتشجيع الأندية على زيادة أعداد الممارسين لهذه الرياضة، وتوسيع قاعدة المشاركة، لتكون ضمن الرياضات المهمة في الإمارة الباسمة.

من جانبه، أوضح عبدالملك جاني أنه تمت مناقشة تنظيم الفعالية في مدينة خورفكان يوم الثاني من أكتوبر، وتشتمل المسابقات على السباحة لمسافة 800 متر، وسباق الدراجات لمسافة 30 كلم، وسباق الجري لمسافة 12 كلم.