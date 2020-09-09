«السلة» يعتمد «احترازية العودة»

علي معالي (دبي)

بدأ اتحاد كرة السلة الإجراءات الاحترازية الخاصة بعودة مباريات دوري الرجال غداً، بلقاء الوصل مع البطائح في إياب دور الثمانية، حيث تم عمل الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا ظهر أمس، في صالة نادي شباب الأهلي، لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وطاقم الحكام الذين سيديرون المباراة والعاملين، ممن سيتواجدون في أرض الملعب.

وأكد سالم المطوع، أمين عام الاتحاد، بأنه لن يسمح لأي شخص بأن يدخل للملعب ما لم يحمل النتيجة السلبية لفحص كورونا، وقال: «سيتم إجراء أعلى الدرجات الاحترازية مع المباراة الأولى، لكي تكون بداية ناجحة لاستكمال الموسم، وكل المتعاملين من لاعبين ومدربين وإداريين ومرافقين وإعلاميين وعمال بالنادي، سيتواجدون في المكان بناء على نتيجة الفحص السلبي للفيروس قبل المباراة بـ 48 ساعة، فضلاً على تطبيق قواعد التباعد الجسدي بالشكل المطلوب».

وأضاف: «على موقع اتحاد السلة، سيتم تسجيل نتيجة الفحص الخاصة بكل لاعب «أون لاين»، ولن يسمح لأي لاعب بالدخول لأرض الملعب ما لم يقم بهذا الإجراء، وهناك اثنان من المنسقين من الاتحاد بخلاف مراقب المباراة، سيتواجدون عند مداخل صالة نادي الوصل في زعبيل، للتأكد من كافة الضوابط حسب الكشوفات».

وتابع: «قمنا بزيارة ميدانية لصالة الوصل، وهناك استعداد تام بالنادي، وتم إرسال الضوابط التي قامت الهيئة العامة للرياضة بوضعها، وسيتواجد 18 فرداً فقط من كل فريق من لاعبين ومدربين وإداريين، وكان في السابق 21 فرداً حسب القانون الدولي، لكننا قمنا بتقليص العدد، وسيتم تعقيم الكرة على مدار المباراة، وكذلك في حال وقوع أي لاعب سيتم عمل التعقيم السريع مباشرة».

وأضاف: «سنكون أول اتحاد بالدولة ينجح في استكمال موسمه الرياضي، في ظل هذه الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم مطلع العام الجاري، وما نقوم به حالياً بفضل الإجراءات الاحترازية الشديدة، التي قمنا بها طوال الفترة الماضية، والعمل المنظم مع كافة الجهات المتداخلة في هذا الموضوع بالدولة، حرصاً على صحة الرياضيين».