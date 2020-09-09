22 لاعباً في قائمة الشارقة لـ «الآسيوية»

الشارقة (الاتحاد)

اختار عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة 22 لاعباً لقائمة «الملك» في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتضم عادل الحوسني، ودرويش أحمد، وحمود حويج ومايد مصبح لحراسة المرمى، وشاهين عبدالرحمن، وعبدالله غانم، وسالم سلطان، وحمد جاسم، علي الظنحاني، وماجد سرور، ومحمد عبدالباسط، وشوكوروف، وخالد الظنحاني، وعبدالعزيز الكعبي، وعبدالرحمن جمعة ربيع، وسيف راشد، وخالد باوزير، وكايو لوكاس، وإيجور كورونادو، وسالم صالح، ومحمد خلفان وويلتون سواريز.

ويخوض الشارقة مباراته الودية الأخيرة أمام حتا، مساء اليوم، قبل السفر غداً، ويترأس البعثة عبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم، إضافة إلى بدر أحمد عضو الشركة، مدير الاحتراف، وتم تسجيل ويلتون سواريز في القائمة بدلاً من مواطنه جوناثاس «المصاب».