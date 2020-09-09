سعيد سليمان «الصفقة 16» في حتا

دبي (الاتحاد)

أعلن حتا، أمس، ضم المدافع سعيد سليمان «21 عاماً»، قادماً من شباب الأهلي، بعد توقيعه عقداً لمدة موسم على سبيل الإعارة، ومن المنتظر قيد اللاعب الذي يحمل الرقم 16 في صفقات «الإعصار»، استعداداً للموسم الجديد 2020- 2021، في فئة «المواليد» ضمن الفريق الأول، والتي تضم أيضاً عبدالله خميس المعار بدوره من الوصل.

وتدرج سعيد سليمان في فرق المراحل السنية مع «الفرسان»، منذ موسم 2014- 2015، قادماً من ناديه الأول الحمرية، وصولاً إلى قائمة الفريق الأول، في الموسم الحالي، بعدما شارك في 18 مباراة مع فريقه بدوري تحت 21 عاماً الموسم الماضي.