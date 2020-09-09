«المحترفين» ترسم «خريطة التميز»

دبي (الاتحاد)

حرصت رابطة المحترفين، على رسم خريطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020-2030، من خلال تحديد التوجه الاستراتيجي، وفق أربعة محاور هي، بيئة كرة قدم احترافية والشراكات التجارية والتنافسية والكفاءة المالية، حيث تم وضع إطار عام لعمليات التخطيط الاستراتيجي، وتحديد مراحل بناء الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للسنوات العشر القادمة.

لم يتوقف عمل رابطة المحترفين في الجانب المحلي، بل تم التنسيق مع روابط عالمية لإقامة خلوة استراتيجية، للخروج بأفضل الممارسات وتحديد أولويات وأهداف الخطة الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، تعقد رابطة المحترفين سلسلة من الاجتماعات من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري مع الدوري الياباني والسويدي والإسباني والإنجليزي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات، وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل، وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي، ورفع مستويات التنافسية العالمية.