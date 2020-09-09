«الزعيم» يختبر «القائمة 30»

العين (الاتحاد)

يلتقي العين مع النصر ودياً اليوم، على استاد هزاع بن زايد، وهي المباراة الأخيرة في تحضيرات «الزعيم» لاستكمال مشواره بدوري أبطال آسيا، تمهيداً لسفره غداً إلى الدوحة على متن طائرة خاصة.

وتمثل التجربة اختباراً للقائمة النهائية، التي اختارها المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل للمشاركة القارية، وضمت 30 لاعباً، وهم: خالد عيسى، محمد سعيد بوسندة، حمد المنصوري، إبراهيم الكعبي، إسماعيل أحمد، الياباني تسوكاسا شيوتاني، محمد أحمد، سعيد جمعة، محمد شاكر، سالم عبدالله، سعيد المنهالي، سعود المهري، أحمد برمان، يحيى نادر، محمد جمال، محمد عبدالرحمن، علي البلوشي، بندر الأحبابي، ريان يسلم، محمد هلال، خالد البلوشي، الكازخستاني إسلام خان، محسن عبدالله، محمد خلفان، فهد حديد، سيف الحارثي، الأنجولي ويلسون إدواردو، كايو كانيدو، جمال معروف والتوجولي لابا كودجو.

وأوضح سلطان راشد، مشرف الفريق الأول والرديف، أن بيدرو استدعى «الرباعي» سعود المهري وعلي سعيد البلوشي وسيف الحارثي وخالد البلوشي من «الرديف»، لقيدهم ضمن القائمة الآسيوية التي يفتقد فيها الفريق خلال المرحلة الحالية، لجهود محمد جمال وسعيد المنهالي، ومحمد أحمد ومحمد سعيد بوسندة.

وحول برنامج تحضيرات «الزعيم»، قبل المغادرة للمشاركة في البطولة، قال: البرنامج يمضي وفقاً لخطط المدرب في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يخوض الفريق خامس مواجهاته الودية اليوم، قبل أن يغادر الدولة مساء غد، على متن طائرة خاصة، وثقتنا كبيرة في عناصر الفريق التي وقع عليها الاختيار، لتقديم المستوى المشرف الذي يتسق مع الطموحات المرجوة.

وحول التقارير الإعلامية، التي ربطت محمد جمال بالرحيل عن العين، قال: اللاعب أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها بيدرو في القائمة، ولا صحة لما يتردد حول خروجه عن العين، خصوصاً أن عودته، إلى جانب ريان يسلم، تمثل الإضافة المهمة لوسط «الزعيم» خلال استحقاقات الموسم الجديد.