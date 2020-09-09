«الفرسان» جاهز لـ «الأبطال» بـ «القوة الضاربة»

منير رحومة (دبي)

تغادر بعثة شباب الأهلي إلى الدوحة، مساء اليوم، لاستكمال المشاركة في دوري أبطال آسيا، بخوض 4 مباريات متبقية في دور المجموعات، بداية من الاثنين المقبل، واختتم «الفرسان» برنامج التحضيرات باللعب ودياً مع اتحاد كلباء، مساء أمس، وانتهت المباراة بفوز شباب الأهلي 2-1.

ويغادر «الفرسان» على متن طائرة خاصة، وفقاً للموعد الذي حدده الاتحاد الآسيوي، لوصول الفرق، وإتمام الإجراءات الصحية المطلوبة، قبل الدخول في أجواء المباريات.

وشهدت قائمة اللاعبين ضم محمد جابر الذي استأنف التدريبات، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام العين ودياً، وأصبح جاهزاً للعب وخوض المباريات، كما يتوقع أن يرافق شقيقه يوسف جابر البعثة، بعد أن تم تجهيز «قناع» لارتدائه في المباريات، على أن يحسم الجهاز الطبي وقت مشاركته لاحقاً. ويعد اكتمال الصفوف دفعة معنوية لشباب الأهلي، من أجل دخول الأجواء الآسيوية، بروح عالية، وإصرار كبير على حصد النتائج الإيجابية التي تضمن له المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، خاصة أن شفاء البرازيلي ليوناردو، وجاهزية الوافد الجديد إدواردو تزيد من قوة الفريق، بهدف الظهور بصورة مختلفة عن المشهد السابق من دور المجموعات.

ومن جهة أخرى، يدشن «الفرسان» بداية من الغد، تدريباته في الدوحة، ليدخل في أجواء المسابقة القارية، ويبدأ في العد التنازلي، انتظاراً لملاقاة شاهر خودرو الإيراني يوم الاثنين المقبل، حيث يعول شباب الأهلي على تحقيق بداية إيجابية، تضمن إكمال المشوار بقوة، والحفاظ على حظوظه قائمة للتأهل إلى الدور المقبل.