عجمان يستقر على 3 تجارب

رضا سليم (دبي)

يخوص عجمان 3 مباريات ودية خلال الشهر الجاري، استعداداً للموسم الجديد، حيث يواجه فريق الإمارات 17 سبتمبر، والذيد 24 سبتمبر، على أن تكون التجربة الثالثة مع النصر 29 سبتمبر، وينتظر بعدها «البرتقالي» موعد مباراته أمام الفجيرة في كأس الخليج العربي، ومنح الجهاز الفني بقيادة المصري أيمن الرمادي، لاعبيه راحة لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الحالي، عادوا بعدها إلى التدريبات مجدداً.

وأكد محمد حسين مدير الفريق، أن المباريات الثلاث كافية على مدار الشهر لتجهيز الفريق، من أجل الدخول بقوة، في أجواء الموسم الجديد، وهي الفترة التي كنا ننتظرها، حتى نكمل الإعداد بصورة صحيحة، ومن المتوقع أن نخرج بالفريق إلى معسكر داخلي في جبل علي، لكسر «ملل» التدريبات اليومية بملعب النادي.

وأشار إلى أن صفقة الأجنبي الرابع لم تُحسم بعد، وننتظر أن يكون اللاعب الجديد موجوداً مع الفريق، خلال الفترة الحالية للانسجام مع الفريق، وهناك أسماء كثيرة على طاولة الإدارة، ومن المؤكد أن لحسم الصفقة أثراً كبيراً في دخول الموسم بصفوف مكتملة.

وأوضح، أن عجمان من الأندية التي كانت تطلب تأجيل انطلاقة الموسم، للتجهيز، وخوفاً من إصابة اللاعبين، في حال عدم اكتمال جاهزيتهم بدنياً وفنياً.