الترخيص لـ 6 حكام

دبي (الاتحاد)

اختتمت دورة تقنية «الفار» ‬التي ‬نظمها ‬اتحاد كرة ‬القدم، ‬بمشاركة ‬69 ‬حكماً ‬وحكماً ‬مساعداً، وأكد يوسف حسين، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، ‬أن ‬الاتحاد ‬يبذل ‬جهوداً ‬كبيرة ‬لتطوير ‬قطاع ‬التحكيم، ‬من ‬خلال ‬الاستعانة ‬بالخبرات ‬العالمية ‬لتقديم ‬الدورات ‬والورش ‬المختلفة، ‬بهدف ‬إكساب ‬الحكام ‬خبرات ‬جديدة ‬واطلاعهم ‬على ‬أحدث ‬المستجدات ‬الخاصة ‬بقانون ‬اللعبة‬، ‬مشيداً ‬بالجهود ‬المبذولة ‬من ‬لجنة ‬وإدارة ‬الحكام ‬في ‬وضع ‬استراتيجية ‬متكاملة ‬للارتقاء ‬بالتحكيم ‬الإماراتي‬.

وقال علي حمد، رئيس لجنة الحكام، إن الدورة حققت أهدافها، بإكمال متطلبات ترخيص 6 حكام ساحة، تم تصعيدهم من الفريق الثاني، و6 حكام مساعدين، و6 مساعدين لحكم الفيديو، بالإضافة لاثنين من مُشغلي الفيديو، التابعين للشركة المنفذة للتقنية.