دبي (الاتحاد)
اختتمت دورة تقنية «الفار» التي نظمها اتحاد كرة القدم، بمشاركة 69 حكماً وحكماً مساعداً، وأكد يوسف حسين، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد يبذل جهوداً كبيرة لتطوير قطاع التحكيم، من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية لتقديم الدورات والورش المختلفة، بهدف إكساب الحكام خبرات جديدة واطلاعهم على أحدث المستجدات الخاصة بقانون اللعبة، مشيداً بالجهود المبذولة من لجنة وإدارة الحكام في وضع استراتيجية متكاملة للارتقاء بالتحكيم الإماراتي.
وقال علي حمد، رئيس لجنة الحكام، إن الدورة حققت أهدافها، بإكمال متطلبات ترخيص 6 حكام ساحة، تم تصعيدهم من الفريق الثاني، و6 حكام مساعدين، و6 مساعدين لحكم الفيديو، بالإضافة لاثنين من مُشغلي الفيديو، التابعين للشركة المنفذة للتقنية.