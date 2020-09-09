«جالفين» بطل كأس الوثبة في مونت مارسان

أبوظبي (الاتحاد)

تفوقت المهرة «إيلاف» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على 14 من منافساتها الأقوياء لتفوز سباق بري موناليزا، الذي أقيم أمس الأول بمضمار مونت مارسان الفرنسي، وبلغت جائزته المالية 15 ألف يورو.

وكانت المهرة المنحدرة من نسل «رباح دو كارير»، بإشراف توماس دوميللو، وبقيادة انتوني كراستوس، قد تصدرت السباق منذ البداية، قبل أن تبتعد عن منافسيها، لتتفوق بفارق ثلاثة أطوال عن وصيفتها «كوكتيل دو لوب»، بقيادة مكسيم فولون.

وتمكنت «إيلاف» البالغة من العمر ثلاث سنوات، من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 2:20:90 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «الأوسج» بقيادة جيروم كابري، وفي نفس السياق نجح «اتش ام جالفين» لندا موصلي، وبإشراف توماس فورسي وبقيادة الفارسة لوري فولارد، من الفوز بكأس الوثبة ستاليونز، تحت مظلة النسخة الثانية عشر لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، أجتذب السباق البالغ طوله 2000 متر، (15) خيلاً عربية أصيلة مبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بقوة على الجائزة المالية البالغة 15 ألف يورو، بعد فاصل من الإثارة والتشويق لم يعرف خلالها الفائز إلا في الأمتار الأخيرة.

وانتزع «اتش ام جالفين» الفوز بفارق عنق عن «اثيم بحر» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وبقيادة جاري سانشيز، مسجلاً زمناً وقدره 2:19:60 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «منير دو سوليل» بإشراف توماس فورسي بقيادة جوليان اوج.

ويقام مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي لسباق الخيول العربية السريعة، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق مجلس أبوظبي الرياضي، برعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات بصفتها الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً شركة المسعود للسيارات ـ نيسان، وأريج الأميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة ياس الرياضية، وفيولا كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام، ونادي أبوظبي للفروسية.