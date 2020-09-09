20 نادياً تشارك في مبادرة اللياقة البدنية بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي، إطلاق مبادرة «أسبوع اللياقة البدنية للجميع»، بمشاركة أكثر من 20 نادياً من الأندية الصحية والصالات الرياضية والمراكز المتخصصة في اللياقة البدنية بالدولة، وتستمر المبادرة لمدة 4 أيام خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر، وتوفر المبادرة الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار لدخول الصالات الرياضية المعتمدة، والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية في أكثر من 60 مقراً في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية، والاستفادة من خدماتها بالمجان، وتتيح لهم أيضاً حضور دروس لياقة بدنية مع مدربين محترفين عبر الإنترنت.

وتهدف المبادرة، إلى تشجيع كافة فئات المجتمع من القاطنين على أرض الدولة على ممارسة الرياضة والنشاط، وجعل الرياضة على رأس أولوياتهم، في أول تفعيل للنشاط الرياضي الجماعي بعد جائحة كوفيد 19.

ومن أبرز الأندية التي تشارك في المبادرة مع المجلس: فيتنس فيرست، جيم نيشن، جولدز جيم، فيتنس 360، مترو فيت، ذا بلاتفورم ستوديوز، نادي فيديليتي للياقة، نادي شيب ليديز، إيجنايت ويلنس، لي ميلز، زومبا، ماشوب توتال كونديشن، فيتنس زون، تويست جيم، فيتنس إتش كيو، سوبر جيم، رايزينج جيم، دبي أكتيف، ريبورتس، تاف مادر، زومبا، ماشوب توتال ومي فيت برو.