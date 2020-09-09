لجنة الاستثمار بالشارقة البحري تناقش خطط العمل

الشارقة (الاتحاد)

عقدت لجنة التسويق والاستثمار بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أول اجتماع لها برئاسة أحمد عبيد القصير نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة، وبحضور كافة أعضائها، وهم أمجد علي فاضل، ومريم الرند، بجانب حضور محمد الكمالي عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة الاتصال والإعلام الرقمي، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي للنادي، وسامية دخان المقررة.

وحرص أحمد عبيد القصير رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع، على توجيه الشكر الجزيل إلى خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي، على ثقته في اختيار واعتماد التشكيل الخاص باللجنة، التي يعول عليها مجلس الإدارة آمال كبيرة في استثمار إمكانيات وقدرات النادي، لتحقيق مصادر دخل إضافية، من خلال الرعايات والشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة.

تطرق الاجتماع، إلى مناقشة عدد من المواضيع والأفكار التسويقية المهمة، في مقدمتها مناقشة أهمية تسويق كافة البطولات والمسابقات والفعاليات، التي ينظمها النادي على مدار الموسم في مختلف المواقع البحرية المميزة بمختلف مدن الإمارة الباسمة، العمل على الترويج لإمارة الشارقة، وإبراز إمكانياتها وقدراتها التجارية والسياحية، من خلال مختلف المنافسات التي ينظمها النادي، وضع خطة تسويقية للنادي، تضمن استغلال قدراته وإمكانياته لتحقيق أفضل عائد مادي وتجاري، وضع خطط تسويقية وإعلامية للأكاديميات التابعة للنادي، بالتنسيق مع لجنة الاتصال والإعلام الرقمي بالنادي.