النصر يقدم صفقاته الجديدة

دبي (الاتحاد)

نظمت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر مراسم خاصة لتوقيع اللاعبين المحترفين والمقيمين الأجانب الذين سيمثلون النادي خلال منافسات الموسم الجديد، بحضور عبدالرازق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية في النادي ومروان سنكل نائب رئيس الشركة والأعضاء قاسم محمد، ومنصور الفلاسي، حيث تم توقيع لثلاثة لاعبين جدد لفريق رجال السلة هم: الأميركيان كارلوس ويلي، وميشيل يونج، والسنغالي المقيم مامادو ماديجان لاعب شباب الأهلي السابق.

وفي كرة الطائرة وقع الجزائري محمد شيخي كلاعب محترف في فريق الرجال، والبرازيلي ماركوس كوستا لاعب مقيم، وفي كرة اليد وقع اللاعب التونسي كمال العلويني كلاعب محترف، كما جدد النادي عقد صفية الصايغ لاعبه المنتخب، كما وقع النادي ايضا المدربان المواطنان سعيد محمد إبراهيم كمدرب لفريق رجال اليد، ومحمد حسن عبدالله كمدرب مساعد لنفس الفريق.

واثنى الهاشمي على القائمة الجديدة المختارة من اللاعبين المحترفين والمقيمين التي ستمثل النادي معولا كثيرا من الآمال والطموحات عليهم خلال منافسات الموسم الجديد، وتحقيق النتائج المطلوبة التي تليق باسم ومكانة نادي النصر وبحجم الدعم المرصود لكل الألعاب.