الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يطلق «منصة الأبطال»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، «منصة الأبطال» لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في منطقة الجزات، وتتلخص فكرة «منصة الأبطال» بكونه برنامجاً يواكب الإعلام الجديد، تم إعداده من المركز الإعلامي في النادي، وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، ويتم بثه عبر حسابات النادي في وسائل التواصل الاجتماعي، وتتراوح مدته بين (10-15) دقيقة، ويتضمن عرضًا شاملًا لأخبار النادي التدريبية والثقافية والفنية، ومحتويات رياضية وذهنية وعامة، ومختلف ورش العمل واللقاءات مع اللاعبين الموهوبين، بالإضافة إلى أخبار رياضات الدفاع عن النفس، ويستهدف اللاعبين واللاعبات، وأولياء الأمور الكرام، والرعاة والاتحادات الفردية لكل من التايكواندو والجو جيتسو والكاراتيه والجودو، وبما يساهم بإعداد جيل رياضي يتمتع بالمكانة الفنية والثقافية، بحيث يكون اللاعب واللاعبة على اطلاع كامل برياضته، وألا يقتصر على التدريب فقط.