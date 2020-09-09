«الوثبة» يعزز الرياضة المجتمعية بـ «الترايثلون»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الوثبة للدراجات الهوائية، عن إطلاق فريق للترايثلون، في إطار الخطوات المتواصلة التي يقوم بها منذ تأسيسه 2016، بهدف دعم الرياضة المجتمعية، وتحفيز جميع الجنسيات من مختلف الأعمار على تبني النشاط البدني، كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

ويضم فريق الترايثلون 5 أعضاء، منهم 3 مواطنين، وهم: ساري الحمادي ونايف المرزوقي في فئة الذكور، وعنان العامري في فئة الإناث، و2 أجانب هما الفرنسي ستيفان والإسكتلندية جيل مير، ويستهدف المشاركة في أكبر وأهم المنافسات المجتمعية الرياضية عموماً، والمتخصصة في مجال الترايثلون، في ظل البطولات والأحداث المتعددة التي تقام على مدار العام في الدولة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والفجيرة وغيرها، وفي البطولات الخارجية مع عودة النشاط، بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.

وأكد ساري الحمادي، قائد الفريق وصاحب المشاركات العالمية والإنجازات البارزة إقليمياً، أن وجود دراجين في فريق الوثبة يمارسون رياضة الترايثلون، شجعنا على إطلاق هذا الفريق الذي سنركز فيه على المشاركة في البطولات، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي، وغيرها من الفعاليات الرياضية والمجتمعية داخلياً وخارجياً، وقال: نواة الفريق تتكون من 5 رياضيين، والطموح بزيادة العدد في الفترة المقبلة، وهدفنا العام هو المساهمة في السير وفق توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة، من خلال التشجيع على ممارسة الرياضة، والمساهمة في خلق بيئة مهيئة تخدم الرياضيين تحت مظلة واحدة، وتبادل الخبرات مع الرياضيين من مختلف الجنسيات، وتبني نمط حياة صحيا من أجل شعب واعٍ وصحي ومثقف ومتسامح.

يذكر أن ساري الحمادي، سبق أن تأهل لبطولة العالم في منافسات «آيرون مان» في عام 2019، وحقق المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في بطولة مسقط في نفس العام، فيما حقق نايف المرزوقي المركز الثاني على مستوى الخليج في بطولة «آيرون مان» دبي 2018.