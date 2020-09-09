«غيث» تحقق أفضل توقيت في «تمهيدي المرموم»

دبي (الاتحاد)

قدمت الشعارات المختلفة لأبناء القبائل مستويات مميزة في الظهور الأول لسباقات الثنايا ضمن «تمهيدي المرموم»، وفازت «مهابة» لسعيد راشد فالح الشامسي بالشوط الرئيسي للثنايا الأبكار المحليات، بتسجيلها توقيت وقدره 7:48:9 دقائق، وكسبت «قناعة» بشعار عيلان سعيد عيلان المهيري ثاني الأشواط للمهجنات، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن بلغ 7:49:3 دقائق. وسجل «هداد» ناموس الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان المحليات، باسم حامد محمد سالمين العامري، بوصوله لخط النهاية في توقيت وقدره 7:53:7 دقائق، وكان التألق اللافت في جميع أشواط الثنايا لأبناء القبائل من نصيب «غيث» لسعيد راشد محمد سالم الغيلاني، الذي تمكن من تحقيق التوقيت الأفضل، بعد أن كسب صدارة الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات بزمن 7:44:1 دقائق.

من ناحية أخرى، يشهد ميدان المرموم صباح الأحد المقبل، انطلاقة الجولة الثانية من تمهيدي المرموم، الذي يقام بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.