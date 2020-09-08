«الزعيم» يواجه «العميد» في «بروفة الأبطال»

مراد المصري (دبي)

اتفق العين مع النصر، على خوض مباراة ودية غداً، على استاد هزاع بن زايد في العين، لتكون بمثابة البروفة الأخيرة، لاختبار جاهزية «الزعيم» قبل السفر بعد غد إلى الدوحة، لاستكمال مشواره في دوري أبطال آسيا.

وعاد «البنفسج» إلى التدريبات، أمس الأول، بعد راحة يومين منحها المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، وذلك مع دخول الفريق المرحلة النهائية، قبل المهمة القارية، حيث يتطلع المدرب في «بروفة الأزرق»، إلى وضع النقاط على الحروف، بالنسبة للتشكيلة التي يعتمد عليها في المشوار القاري، والعمل على مواصلة رفع جاهزية الفريق لخوض المباريات التنافسية الكاملة.

وكان العين سلم قائمته الآسيوية مساء أمس، وذلك خلال المدة المحددة بـ7 أيام قبل أول مباراة يخوضها في البطولة القارية، حيث يواجه السد 15 سبتمبر الجاري.

على صعيد آخر، ينتظر العين التحاق الكازخستاني إسلام خان بالفريق، بعد خوضه مباراة مع منتخب بلاده أمام بيلارسيا في دوري أمم أوروبا، وشارك اللاعب لمدة 81 دقيقة، ونال بحسب تقدير المواقع المتخصصة في رصد اللاعبين على درجة 6.8، ليكون ثالث أفضل لاعب بين زملائه بعد المردود الإيجابي الذي قدمه.