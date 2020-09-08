كورتوا.. «نمبر وان»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترافاً منها بالدور الكبير الذي لعبه مع ناديه منذ انتقاله إلى الفريق قبل عامين، منحت إدارة ريال مدريد الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا قميصاً جديداً يحمل الرقم واحد، بدلاً من رقم 13 الذي يرتديه طوال 11 عاماً، تمثل مسيرته مع جينك وأتليتكو مدريد وتشيلسي.

وارتدى القميص من قبل الحراس الأساطير في «الملكي»، وآخرهم إيكر كاسياس، ومن قبله ريكاردو زامورا وبودو إيلجنر وفرانشيسكو بويو وغيرهم.

وتعليقاً على هذا الشرف الكبير، قال كورتوا: ربما يفاجأ غالبية الناس، بأنني على امتداد 11 عاماً، لعبت خلالها 430 مباراة في الأندية، لم أحمل هذا الرقم على الإطلاق.

واعترف كورتوا، بأن له ذكريات طيبة مع «الرقم 13» الذي كان يرتديه طوال تلك الفترة، وقال: الآن اختار لي النادي «رقم 1»، وهذا شرف ما بعده شرف، لأنه رقم أساطير حراسة المرمى في «الملكي»، وأتمنى أن أحقق به المزيد من الانتصارات والبطولات مع الفريق. وأضاف: إنه قيمة رمزية كبيرة ومهمة في ريال مدريد، نظراً لروعة من ارتدوه قبلي.

واعترف كورتوا بأن كاسياس كان وسيظل مثله الأعلى والأفضل من بين كل هؤلاء الحراس الأساطير.