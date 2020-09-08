زانيولو «المنحوس» بـ «القطع الثاني»!

روما (رويترز)

أعلن نادي روما الإيطالي، إصابة لاعب الوسط الدولي نيكولو زانيولو، بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، بعد أسابيع من تعافيه من إصابة مماثلة في الركبة اليمنى.

وأصيب اللاعب الموهوب البالغ 21 عاماً، في مباراة إيطاليا أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية مساء أمس الأول، وكان يتألم بشدة بعد تدخل بدا عادياً خلال اللقاء.

وقال روما في بيان: «يخضع نيكولو زانيولو لجراحة اليوم، بعدما أكدت الفحوص إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي لركبته اليسرى».

وغاب زانيولو عن الملاعب نحو ستة أشهر هذا الموسم، بعدما أصيب للمرة الأولى خلال الهزيمة 2-1 أمام يوفنتوس في يناير.