23 مباراة تنتظر إعادة «الجدولة»

معتصم عبدالله (دبي)

تنتظر أندية دوري الخليج العربي، إعادة جدولة مباريات الموسم الجديد 2020- 2021، بعد قرار الرابطة بالتنسيق مع اتحاد الكرة والجهات المختصة، تأجيل الانطلاقة إلى أكتوبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة قريباً.

وشمل قرار التأجيل، بداعي الإجراءات الاحترازية، 23 مباراة في دوري وكأس الخليج العربي للموسم الحالي، بعدما جاء قرار التأجيل «برداً وسلاماً» على الأندية، التي لا يزال بعضها يبحث ملف إكمال اللاعبين الأجانب، فضلاً عن منحها الفرصة للتحضير بصورة أفضل، وخوض أكبر عدد ممكن من المباريات الودية، وصولاً إلى الانسجام المنشود قبل «ضربة البداية».

وتشمل إعادة الجدولة موسم مسابقات المحترفين، الذي يمتد حسب «الروزنامة» السابقة إلى 14 مايو 2021، 23 مباراة تأجلت في سبتمبر الجاري، من بينها 6 مباريات في ذهاب الدور الأول، لكأس الخليج العربي، والذي كان من المفترض أن يدشن انطلاقة الموسم 3 و4 سبتمبر، في ظل التأهل المباشر للشارقة «حامل لقب الدوري»، والنصر «بطل النسخة الأخيرة لكأس الخليج العربي»، إلى ربع النهائي مباشرة.

وكان من المفترض أن تخوض أندية الخليج العربي 17 مباراة في الجولات الأولى والثانية والثالثة للدوري، والذي كان من المقرر انطلاقته في 9 سبتمبر الحالي، علماً أن مباريات الرباعي: الشارقة والوحدة، شباب الأهلي والعين، في الجولتين الثانية والثالثة مؤجلة مسبقاً، بداعي المشاركة القارية لـ «الرباعي» في دوري أبطال آسيا.

وتتيح «الروزنامة» أمام الرابطة الفرصة لإعادة الجدولة بشكل مرضٍ لجميع الأطراف، وتراعي المشاركات الرسمية للمنتخبات الوطنية «الأول والأولمبي»، في ظل قرار الاتحادين الدولي والآسيوي، تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كان من المقرر إقامتها في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، إلى عام 2021، بالنظر التي الموقف الحالي لجائحة كورونا المستجد، في عدد من دول «القارة الصفراء».



الأجندة حسب «الروزنامة الأولى»

توقف الدوري لتجمعات المنتخب

- 28 سبتمبر إلى 13 أكتوبر

- 6 نوفمبر إلى 17 نوفمبر

- 13 مارس 2021 إلى 30 مارس 2021

- 26 مايو 2021 إلى 15 يونيو 2021 «بعد نهاية الموسم»

دوري أبطال آسيا

- 14 إلى 30 سبتمبر «دور المجموعات»

- 3 نوفمبر «ربع النهائي»

- 24 نوفمبر «نصف النهائي»

- 5 ديسمبر «النهائي»

كأس رئيس الدولة

- دور الـ16: 19 و20 و21 نوفمبر

- دور الثمانية: 28 و29 ديسمبر

- نصف النهائي: 15 يناير 2021

- النهائي: 9 مايو 2021

كأس الخليج العربي

- 3 و4 سبتمبر «ذهاب الدور الأول»

- 1 و2 أكتوبر «إياب الدور الأول»

- 5 و6 نوفمبر «ذهاب ربع النهائي»

- 13 و14 نوفمبر «إياب ربع النهائي»

- 11 و12 يناير 2021 «ذهاب نصف النهائي»

- 22 و23 يناير 2021 «إياب نصف النهائي»

- 12 فبراير 2021 «النهائي»

دوري الخليج العربي

- 9 و10 و11 سبتمبر «الجولة الأولى»

- 14 مايو 2021 «الجولة الأخيرة»