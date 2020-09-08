رسالة مؤثرة من خصيف لجماهير الجزيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

وجه علي خصيف، حارس الجزيرة والمنتخب، رسالة مؤثرة إلى جماهير ناديه، بمناسبة مرور 15 عاماً على مسيرته مع «فخر أبوظبي».

وقال: ربما لا تسعفني الكلمات في قول كلمة الحق فيكم، فأنتم نعم الجماهير، وأنتم خيرة الخيرة، ولولا جهودكم لما تمكنا من مواصلة النجاح، شكراً جماهير «فخر أبوظبي».

وحقق خصيف العديد من الإنجازات مع الجزيرة، حيث حصد درع دوري الخليج العربي مرتين، وكأس رئيس الدولة 3 مرات، وكذلك شارك في كأس العالم للأندية التي تألق فيها الجزيرة بشكل لافت، وخاض مواجهات صعبة، أهمها اللقاء التاريخي أمام ريال مدريد الإسباني.

على جانب آخر، يواصل الجزيرة تدريباته، على ملعب فندق قصر الإمارات، تحت قيادة الهولندي مارسيل كايزر، استعداداً للموسم الجديد، ومن المقرر أن يخوض ودية مغلقة، مساء بعد غد، أمام بني ياس، وهي الثانية للفريق، منذ بداية الإعداد.