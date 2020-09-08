قويض يقود تدريب الظفرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وزع مجلس إدارة الظفرة المناصب، في أول اجتماع بعد تشكيله الجديد، أمس الأول، برئاسة حمد خميس المزروعي، ويتولى جابر علي المرر منصب نائب رئيس المجلس وعضواً منتدباً، وأحمد عمران القبيسي رئيساً لشركة كرة القدم، وعيسى سيف المزروعي رئيساً لشركة الألعاب الرياضية، ومبارك عبيد المنصوري رئيساً لشركة الاستثمار، وحميد جمعة الرميثي للاستراتيجية واستمرارية الأعمال «المستحدثة».

وتعقد اللجنة الفنية اجتماعاً اليوم، لدراسة عدد من ملفات المدربين المرشحين لخلافة رازوفيتش الذي تعاقد مع الوحدة، وعلمت «الاتحاد» أن مدرباً صربياً يعمل في المنطقة، يعد من أبرز المرشحين، ويعد السوري محمد قويض الذي قاد المران أمس أحد الخيارات لتولي المهمة.

ويواصل «الفارس» تدريباته التي قادها، أمس الأول، زوران مساعد رازوفيتش، ويستمر الفريق في تحضيراته حتى موعد مباراته الودية أمام الجزيرة بعد غد، علماً أن الظفرة خاض 3 مباريات أمام العين والوحدة وبني ياس، ضمن بطولة أندية أبوظبي الودية.

وتقدم حمد خميس المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي بالشكر والتقدير، إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مؤكداً أن الثقة والتكليف دافع لهم في خدمة النادي والمنطقة لمضاعفة العمل، من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة على المستوى الرياضي والثقافي والاجتماعي.

وتوجه أيضاً بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على دعم المجلس ومتابعته لكل أندية أبوظبي، مما يساعدها على القيام بدورها الرياضي المجتمعي.

وأشار إلى أنهم يعملون على إكمال مسيرة من سبقوهم في خدمة النادي، والمنطقة للمحافظة على كل المكتسبات والإنجازات السابقة، مقدماً شكره لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على مجهودهم في خدمة النادي والمنطقة.