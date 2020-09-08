ذكرى كايو حاضرة في دبي

مراد المصري (دبي)

ما زالت ذكرى البرازيلي كايو جونيور، راسخة في الإمارات، بعدما نشر ابنه ماثيوس صورة تجمعهما في دبي، تعود إلى عام 2015، عندما كان والده مدرباً للشباب، وذلك ضمن مجموعة من الصور الخاصة والفريدة التي تم إبرازها عبر حساب خاص، يتعلق بإرث الراحل الذي توفى إثر تحطم طائرة فريق شابيكوينيسي البرازيلي.

وتعانق ذكريات المدرب دبي في الصور التي قام ماثيوس بعرضها تخليداً لذكراه، وسط تفاعل من الجماهير البرازيلية، لأنه من الشخصيات التي نالت تقديراً وحباً كبيراً هناك، وقال ماثيوس: البحث عن صور والدي أمر صعب، لم يكن يحتفظ بالكثير منها، فقط بقي عنده عدد محدود منها، وتروي محطات متميزة في حياته، وتزداد الصعوبة لأن هاتفه تحطم مع سقوط الطائرة. وأضاف: القيام بإطلاق هذا الحساب مليء بالمشاعر الجياشة، إلا أنه احتفظ بصور ومواد من أندية سابقة دربها، وبقيت عالقة معه في رحلته، خصوصاً خلال عمله خارج البرازيل.