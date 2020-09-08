الكتبي: هدفنا الذهب ونتطلع لتشريف الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل اتحاد الجو جيتسو استعداداته لتنظيم النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية 2020 على أرض صالة جو جيتسو أرينا، خلال الفترة بين 17 – 21 نوفمبر المقبل، ويكثّف أبطالنا الجو جيتسو من مختلف فئات الأوزان والأحزمة، تدريباتهم لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم للظفر بالميداليات، ورفع علم الإمارات على منصة التتويج، ويتطلع فيصل الكتبي، الحائز على الميدالية الفضية في النسخة الماضية، إلى تحقيق الميدالية الذهبية، فيما تحرص النجمة الموهوبة الصاعدة بلقيس الهاشمي على تحدي فئة الشابات.

ويؤكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، أن ثقة مسؤولي الاتحاد في لاعبي ولاعبات الإمارات بلا حدود، وأن مستويات التنظيم الرفيعة التي تتمتع بها بطولة أبوظبي العالمية، تسهم في تشجيع اللاعبين للمشاركة، وقال: «على مدى مسيرتها الناجحة، تحوّلت البطولة لأهم فعالية على أجندة هذه الرياضة على المستوى الدولي. وبالنظر لحجم الخبرات الرفيعة التي تشارك في البطولة، يعمل أبطال الإمارات على دراسة أدائهم التكتيكي لرصد نقاط القوة والضعف، والعمل على تحسين الجوانب التي تضمن فوزهم في جميع مراحل البطولة والوصول للذهب. وبالطبع، فإن الخبرات التي راكمها اللاعبون خلال مشاركاتهم في المنافسات المحلية والعالمية على مدى الموسم، ستعزز فرصهم في الفوز، وتسلط الضوء عليهم كأهم نجوم اللعبة على مستوى العالم.

ومن موقع استعداداته للنسخة 12 من البطولة، يؤكد بطلنا فيصل الكتبي، نجم نادي بني ياس، أنه سيكون مستعداً لمواجهة خصومه التقليديين من أهم نجوم العالم، ومن بينهم البرازيلي رودسون ماثيوس، على أمل رد الدين لتعويض الخسارة الوحيدة في منافسات العام الماضي، والأميركي دي جي جاكسون، الذي تجاوزه الكتبي في مرحلة نصف النهائي في منافسات عام 2019.

وفي تعليقه على تحضيراته لخوض منافسات النسخة الثانية عشرة يقول الكتبي:«أشارك في منافسات هذا العام، واضعاً الذهب نصب عينيّ. وإذ تعلمنا من رياضة الجو جيتسو العديد من القيم النبيلة، كالشجاعة والتسامح والروح الرياضية، فإن التحدي يبقى القيمة الأهم التي ترسخها اللعبة في نفوسنا. ولهذا أحرص وزملائي من نجوم الإمارات على تكثيف التدريب، للتمكن من تأدية الأمانة التي وضعها جمهور الإمارات على عاتقنا. وآمل أن أقف مجدداً في منافسات هذا العام أمام خصمي الذي خطف مني ذهبية فئة وزن 85 كيلوجراماً، العام الماضي»

وأكد أن رياضة الجو جيتسو، مثل كل الرياضات في العالم، تمنح لاعبيها فرصة الفوز في كل مرة، فإن لم يحقق اللاعب الذهب، فإن الخبرة التي يكتسبها اللاعب من المشاركات الدولية تزيد من رصيد خبراته، وتعزز قدرته على تحقيق الفوز في المنافسات المقبلة.

وأشاد ببطولة أبوظبي العالمية، مؤكداً أن البطولة باتت تمثل لأبطال الإمارات، وتلهم جميع نجوم العالم، باعتبارها الحلم والوجهة الأفضل لتسليط الضوء على مهاراتهم الرفيعة في ميدان الرياضة.