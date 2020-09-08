لعبة الأذكياء.. مشهد جديد

رضا سليم (دبي)

أطلت قضية الشطرنج من جديد على الساحة الرياضية، بعد حالة من الصمت لفترة طويلة كانت أشبه بانتظار أي قرار يعيد لعبة الأذكياء إلى وضعها الطبيعي، ووسط تحركات الاتحادات الرياضية لعقد جمعيات عمومية غير عادية، واعتماد النظام الأساسي لها والتجهيز لانتخابات دورة جديدة تمتد إلى 2024، لجأ عدد من الأندية الشطرنجية لعقد ورشة عمل أمس الأول، من أجل مناقشة النظام الأساسي والتعديل عليه، وهي مبادرة إبراهيم البناي رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة، واستضافها النادي في مقره، وحضرها ممثلو 5 أندية، هم: حسين خوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الذي شارك من خلال تقنية الاتصال المرئي ومدير النادي، ومنى الهرمودي عن نادي العين للشطرنج، وعثمان ربيع عن نادي عجمان للشطرنج، ومهدى عبدالرحيم عن نادي رأس الخيمة للفتيات، بالإضافة إلى نادي دبي للشطرنج، الذي ألقى كلمة افتتاح الورشة، وبعدها ترأس نجيب محمد صالح عضو نادي دبي للشطرنج للجلسة، ومعه محمد الحسيني المدير التنفيذي للنادي مقرراً للورشة.

وتأتي هذه المبادرة، خاصة أن النظام الأساسي للاتحاد لم تطرأ عليه أية تعديلات، منذ ما يقرب من 33 عاماً، حيث صدر النظام عام 1988، ورغم المناقشات الطويلة حول تعديلات بنود النظام، بعد الاستعانة باللائحة الاسترشادية التي أصدرتها الهيئة العامة للرياضة، إلا أن التركيز كان على 6 محاور في مقدمتها الوزن التصويتي، وإعادته من جديد حتى لا يتساوى ناد يلعب في جميع المراحل السنية مع ناد لديه لاعب واحد يشارك في بطولة واحدة، كما تركزت أيضاً على اعتماد نظام القوائم في الانتخابات، وإعادة النظر في الأعضاء الجدد المنتسبين للاتحاد، وأيضاً عضوية الأكاديميات وأندية الجاليات وصلاحيات مجلس إدارة الاتحاد ومواصفات المترشحين للانتخابات في الدورة الجديدة.

وأكد إبراهيم البناي، أن الدعوة لهذه الورشة من أجل تعديل وضع اللعبة من ناحية اللوائح، في ظل عدم وجود مجلس إدارة يقود اللعبة، ونحاول أن نصل إلى نظام أساسي يتوافق مع المرحلة الحالية، في ظل أن النظام الحالي مر عليه 33 عاماً دون تعديل، وسنقوم بإرسال التعديلات التي توصلت لها الورشة إلى الأندية، من أجل إبداء الملاحظات عليها مجدداً قبل التوصل إلى صيغة نهائية، تكون هي نواة لنظام أساسي جديد في أول اجتماع جمعية عمومية غير عادية.

وأوضح، أن هناك العديد من النقاط الهامة في اتجاهات مختلفة للنظام الأساسي، والأمر ليس سهلاً، لأن التعديل لا بد أن يكون شاملاً للعديد من البنود التي تخدم اللعبة في المستقبل، في ظل الحالة السيئة التي تمر بها اللعبة، والتي لم تشهدها الساحة الشطرنجية من قبل.

وقال حسين خوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية: «الأندية تنشد الصالح العام، واستبقت الأحداث من أجل ترتيب الرقعة الشطرنجية، حيث تتم مراجعة وتنقيح النظام الأساسي وتقديم المقترحات، وهناك مراحل أخرى وتوابع لهذه الورشة، من خلال التواصل مع الأندية، للوصول إلى نظام أساسي يخدم لعبة الأذكياء».