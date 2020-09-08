ترينتين ينضم إلى فريق «دراجات الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع الدراج ماتيو ترينتين عقداً مع فريق الإمارات، ينضم بموجبه إلى صفوف الفريق في العامين المقبلين، وتعليقاً على عقده الجديد، قال ماتيو: «سعيد جداً بالانضمام إلى فريق الإمارات، فهو فريق طموح يقدم أداء قوياً، وآمل أن أتمكن من المساهمة في تحقيق نتائج طيبة للفريق، لم يكن من السهل إيجاد فريق يتمتع بمشروع طموح، وأنا فخور لأنني حزت على ثقة الفريق لأكون جزءاً من مشروعه».

وأضاف: «أتطلع في العامين المقبلين لاستكمال أحلامي في بطولة العالم، وآمل أن أحقق نتيجة أفضل من العام الماضي، كما أتطلع إلى المشاركة في سباق ميلان-سان ريمو، وجولة فلاندرز، وسباق باريس روبيه، وسأسعى جاهداً للفوز بالقميص الأخضر في جولة فرنسا، فضلاً عن عملي المتواصل من أجل تحقيق أهداف الفريق في التصنيف العام».