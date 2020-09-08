اتفاقية بين «عربي الدراجات» والتضامن الإسلامي

الشارقة (الاتحاد)

عقد المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، اجتماعاً تنسيقياً بتقنية الاتصال المرئي مع محمد صالح القرناس، الأمين العام لاتحاد ألعاب التضامن الإسلامي، وتم فيه التعريف بمهام ودور كل جهة في خدمة الرياضة العربية والإسلامية، وبحث إمكانية التعاون فيما بينهما، من خلال الإعداد والتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك.

يتم خلال الاتفاقية تحديد أوجه التعاون بين الطرفين، من خلال تنظيم دورات وبرامج تدريبية مشتركة وبطولات وفعاليات أخرى تخدم الشباب الرياضي، وخصوصاً في مجال لعبة الدراجات، على المستويين العربي والإسلامي.