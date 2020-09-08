55 دارساًً في دولية «عربي الجولف»

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار، أمس الأول، على دورة دراسات المستوى الثاني لحكام الجولف العرب، التي أقيمت عبر تقنية الفيديو، وشهدت مشاركة 55 من العاملين بساحات اللعبة على مستوى الحكام والأجهزة الفنية والإدارية، والعديد من قيادات اللعبة بالوطن العربي، واللاعبين من الجيل الأول للعبة، ونظمها الاتحاد العربي للجولف، وفق توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد.

وتعتبر هذه الدورة ضمن أجندة الاتحاد العربي للجولف، والهادفة للارتقاء بكوادر اللعبة، وساهمت الجامعة التونسية للجولف بدرجة كبيرة في توفير فرصة إقامة الدورة، بتقديم الجوانب اللوجستية، وأشرف عليها المحاضر الدولي الأردني هاني العبد اللات، رئيس الاتحاد الأردني للجولف، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي للجولف.

ووجه عادل الزرعوني الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الدورة، وثمن هذا التواجد والمشاركة الفاعلة والإيجابية مع المحاضر الدولي هاني العبد اللات، والي تعكس الاهتمام لمعرفة المزيد من قواعد اللعبة الفنية والتحكيمية، والتي بالتأكيد تثري المشاركين بمزيد من خبراتهم السابقة.