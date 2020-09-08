دبي (الاتحاد)
سجلت هجن أصحاب السمو الشيوخ حضورها القوي، صباح أمس، في تحديات سن الحول والزمول، التي أقيمت في ميدان المرموم، على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.
وحلق شعار هجن العاصفة بالناموس في ثلاثة أشواط رئيسية، حيث فرضت (الشاهينية) بقيادة غياث الهلالي سيطرتها على الشوط الرئيس للحول المحليات، مسجلة أفضل توقيت بلغ 7:55:4 دقيقة، وقاد ذات المضمر سميتها (الشاهينية) إلى المركز الأول بثاني الأشواط للحول المهجنات في زمن وقدره 7:56:1 دقيقة.
ومضى الناموس في الشوط الثالث للزمول المحليات لمصلحة هجن العاصفة وغياث الهلالي، وذلك عندما كسب (شاهين) مركز القمة بتوقيت وقدره 8:12:4 دقيقة.