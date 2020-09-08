«الشاهينية» تحلق بناموس الحول في «تمهيدي المرموم»

دبي (الاتحاد)

سجلت هجن أصحاب السمو الشيوخ حضورها القوي، صباح أمس، في تحديات سن الحول والزمول، التي أقيمت في ميدان المرموم، على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.

وحلق شعار هجن العاصفة بالناموس في ثلاثة أشواط رئيسية، حيث فرضت (الشاهينية) بقيادة غياث الهلالي سيطرتها على الشوط الرئيس للحول المحليات، مسجلة أفضل توقيت بلغ 7:55:4 دقيقة، وقاد ذات المضمر سميتها (الشاهينية) إلى المركز الأول بثاني الأشواط للحول المهجنات في زمن وقدره 7:56:1 دقيقة.

ومضى الناموس في الشوط الثالث للزمول المحليات لمصلحة هجن العاصفة وغياث الهلالي، وذلك عندما كسب (شاهين) مركز القمة بتوقيت وقدره 8:12:4 دقيقة.