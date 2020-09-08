«آسيوي الشطرنج» يدعم برامج نشر اللعبة

العين (الاتحاد)

في إطار حرص الاتحاد الآسيوي للشطرنج، على تطوير ومتابعة برامج نشر اللعبة، في ظل الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا كوفيد- 19 المستجد، عقد هشام الطاهر أمين عام الاتحاد الآسيوي، اجتماعاً عن بعد بتقنية الفيديو كونفرانس، مع حسين شايان رئيس اتحاد المالديف، بحضور مهرداد بهلوان زاده الأمين المالي للاتحاد القاري، وذلك لمتابعة خطة النشاط السنوي، ومناقشة المساعدات المالية.

وقدم شايان عرضاً تقديمياً عن نشاط اتحاد المالديف في العامين الماضيين، وأبرز البرامج والأنشطة التي نظمها اتحاد المالديف، بدعم وإشراف الاتحاد الآسيوي، وفي مقدمتها تنظيم عدة دورات تدريبية لإعداد وتأهيل الحكام والمدربين والمنظمين، بمشاركة المحاضر الدولي كاستو أبوندو المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي.